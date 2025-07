SG Adlhausen/Langquaid II startet mit einem Remis

2:2 der SGler in Mitterfecking --- Im Duell zwischen dem SC Mitterfecking und der SG Adlhausen/Langquaid II trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich in der neuen A-Klassen-Saison aus dem Kellerabteil etwas nach oben arbeiten wollen. Bei der SG löst Raphael Niedermeier den zwei Jahre als Trainer tätigen Siegfried Meister ab und bildet mit Rainer Schuster das verantwortliche Tandem.

Auf der Mitterfeckinger Anlage erwischten die Gäste den besseren Start und hatten durch den jungen Veit Dürmeier die beiden ersten Tormöglichkeiten. Der erste Treffer gelang jedoch den Hausherren durch Christian Kainz in der 17. Minute im Anschluss an eine Ecke. Erst verdauen musste man bei der SG die verletzungsbedingte Auswechslung von Leon Thiel (Verdacht auf Außenbandriss), der durch Tim Schultes ersetzt wurde. Allmählich gewann sie die Oberhand, wurde spielbestimmend, ohne die letzte Kette der Gastgeber überwinden zu können. Als dann den Mitterfeckingern gar der zweite Treffer durch einen 16m-Schuss Kevin Geißlers gelang, schienen die Felle davonzuschwimmen, zumal sie sich bis zur Pause auch Ballbesitzvorteile verschafften.

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Hüseyin Ibil (FC kelheim) und einem Dreifachwechsel verlagerten die Spieler um Edis Prelevic das Spielgeschehen immer mehr in die gegnerische Hälfte. So gelang Bastian Blenke mit einem 35m-Freistoß in der 60. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. Nach weiteren sieben Minuten war sogar der Ausgleich hergestellt, als Veit Dürmeier einen Handelfmeter zum 2:2 im SC-Gehäuse unterbrachte. Trotz einiger Möglichkeiten wollte der Siegtreffer nicht mehr gelingen, doch das Engagement des SG-Teams stimmte und macht Mut für die weiteren Testbegegnungen und auch den schweren Saisonauftakt gegen den Fast-Kreisklassisten TSV Herrngiersdorf am Freitag, 25. Juli, auf dem Adlhausener Sportgelände.