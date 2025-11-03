(SG) Adlhausen/Langquaid II nah dran am ersten Auswärtspunkt

2:1-Niederlage beim TSV Volkenschwand ----- Das letzte Spiel vor der Winterpause fand in Volkenschwand unter extrem schwierigen Platzverhältnissen statt, zumal ein Vorspiel das Rasenspielfeld halb "umgepflügt" hatte. Recht ausgeglichen verlief die erste Halbzeit, auch wenn die Gastgeber ein leichtes Chancenplus verzeichneten. So musste einmal Tizian Lauerer in höchster Not gegen Spielertrainer und Torjäger Mehmet Sin retten und das zweite Mal sorgte Schlussmann Lukas Pernpeintner bei einem 20m-Schuss von Filip Cvetkovic für das torlose Remis zum Seitenwechsel.

Die zweite Hälfte begann dann ganz nach dem Geschmack der Gäste, als der einheimische Keeper eine Hereingabe von Kursad Öcal nur nach vorne abwehren konnte, wo dann Veit Dürmeier in Torjägermanier zum 0:1 abstaubte. Die Führung hatte freilich nicht lange Bestand, denn bereits drei Minuten später nutzte Matej Cvetkovic von der Strafraumgrenze ein verhinderbares Zuspiel zum Ausgleich. Und in der 65. Minute lagen die SGler gar mit 1:2 in Rückstand, als die Zuordnung bei einem Eckball nicht passte und Eldar Ilic am langen Pfosten einnicken konnte. Während einer Zeitstrafe für Jakub Kusiak hatten sie zehn bange Minuten zu überstehen, der Druck wurde groß und größer, aber die Defensive um Benjamin Wolf warf sich in jeden Schuss.