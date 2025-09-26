SG Adlhausen/Langquaid II möchte Kellerderby für sich entscheiden

Nach einer unfreiwilligen Spielpause setzt die SG Adlhausen/Langquaid II ihren Liga-Alltag in der A-Klasse Mainburg fort. Noch ist kein Punkt auf der Habenseite, so dass gegen die mit fünf Punkten vor ihr rangierende SG Attenhofen/Walkertshofen II der Durststrecke ein Ende gesetzt werden soll. Doch ausgerechnet jetzt scheinen sich die Holledauer auf einem kleinen Höhenflug zu befinden, denn alle fünf Punkte wurden in den letzten vier Spielen ergattert. Zwei torlose Spiele gegen die SG WiBiKi II und vor allem beim ursprünglichen Meisterschaftsfavoriten TSV Abensberg II lassen die Qualität der Mannschaft erkennen, die vor Kurzem auf ihrer Trainerbank einen Wechsel vollzogen und Thomas Gebauer das Kommando übertragen haben. Aktuelle Stärken und Schwächen offenbaren die beiden letzten Partien. Tore sind Mangelware, wobei Ivan Radic (4 Tore) und Maximilian Hutter (2) ihren Anhang im bisherigen Saisonverlauf am häufigsten jubeln ließen. Im Tor steht übrigens mit Louis Böhme ein Spieler, der seine A- und B-Junioren-Zeit bei der (SG) TSV Langquaid bzw. JFG Laaber-Kickers 06 verbracht hat.

Auch die TSV-Offensive geizt bisher mit Toren, obwohl die jungen talentierten Akteure großen Einsatzwillen an den Tag legen. Das Trainergespann Rainer Schuster/Raphael Niedermeier hat am Sonntag bis auf die Langzeitverletzten Korbinian Löschenbrand, Ramazan Özkaraca und Leon Thiel den kompletten Kader zur Verfügung, so dass die Begegnung sicherlich nicht aus Personalgründen ausfallen muss. Außerdem wird die einheimische Spielgemeinschaft diesmal von den erfahrenen "Recken" Florian Brettner und Jacob Karl unterstützt. An Motivation sollte es der Mannschaft nicht fehlen, um die Negativserie zu beenden.