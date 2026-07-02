SG Adlhausen/Langquaid II mit Test in Sanding

Ihren zweiten Test hat die SG Adlhausen/Langquaid II beim Klassenkollegen SV Sanding vor sich. Nach dem positiven Start gegen den FC Teugn probt das Team des Trainergespanns Raphael Niedermeier/Sam Telaku beim SVS, der die vergangene Saison auf dem 11. Platz in der A-Klasse Regensburg mit 17 Punkten und 30:56 Toren abschloss.

Für die Verantwortlichen um Trainer Patrick Meier - früher auch beim TV Schierling in der Cheftrainer-Rolle - wird die neue Runde nicht weniger anspruchsvoll, denn nicht weniger als fünf Spieler verabschiedeten sich und mit Erwin Kuk (FC Tegernheim) gab es nur auf der Torwartposition einen Zugang, Weiterhin mit dabei sind die Top-Offensivleute Shkelqim Morina (9 Tore / 4 Assists) und Dominik Capellmann (4 / 4), die sich sicherlich einer besonderen Bewachung erfreuen dürfen.

Im SG-Lager hat man eine intensive Trainingswoche hinter sich, möchte an die gute Vorstellung im Eröffnungsspiel anknüpfen und wieder alles auf dem Platz geben, ehe es eine Woche später zum Totopokalturnier nach Weihmichl geht.