SG Adlhausen/Langquaid II mit letztem Test

Zum letzten Probelauf vor dem Auftakt in der A-Klasse-Mainburg - Freitag, 25. Juli, 19.00 Uhr in Adlhausen gegen den TSV Herrngiersdorf - tritt die Spielgemeinschaft gegen die Reserve des TSV Ergoldsbach an. Die Gäste, die heuer wieder in der Reserverunde der Kreisliga Donau-Laaber aktiv sind, dürften die bisher wohl härteste "Nuss" in der Vorbereitungsphase darstellen.