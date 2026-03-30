SG Adlhausen/Langquaid II mit 2:1-Erfolg zum Frühjahrsauftakt von Martin Zeilhofer · Heute, 00:15 Uhr · 0 Leser

Laabertaler holen gegen Türkspor Mainburg dritten Heimsieg --- Von Anfang an präsent waren die SGler, so dass sie die favorisierten Hallertauer immer schon früh beim Spielaufbau stören konnten. Nach zwei Freistößen hatten sie allerdings das Glück auf ihrer Seite, als Emre Arslan zweimal am Sechzehner frei zum Abschluss kam, seine Schlenzer ins lange Eck aber hauchdünn das Tor verpassten. Nach einer Viertelstunde dann die erste Großchance für die Hausherren: Nach einem langen Ball konnte der quirlige Tim Schultes seinem Gegenspieler entkommen. Er hätte auch direkt das Tor anvisieren können, entschied sich aber für eine zu scharf getretene und damit nicht verwertbare Vorlage auf Veit Dürmeier.

In der 20. Minute fiel der Führungstreffer. Jakub Kusiak schickte mit einem Traumpass Veit Dürmeier, der seinen Gegenspielern davonlief und souverän vor dem Torhüter einschob. Der Ausgleich in Minute 34 fiel nach einem Freistoß für die Mainburger. Dominik Eder konnte den langen Ball noch an die Latte lenken, den Abrpraller aus zwei Metern konnte allerdings der Mainburger locker im Kastenb unterbringen. Nach der Halbzeit kam Türkspor stärker aus der Kabine und fand Unterstützung durch unnötige Abspielfehler der Gastgeber. Trotzdem hätten die Niedermeier-/Schuster-Mannen in der 47. Minute die Führung erzielen können. Veit Dürmeier konnte sich außen durchsetzen, aber seine punktgenaue Flanke konnte der unbedrängt am Fünfer lauernde Bastian Blenke nicht versenken. Sein Kopfball landete am rechten Pfosten, den Abpraller setzte Severin Steger knapp über das Gehäuse. Anschließend bewahrte Schlussmann Dominik Eder seine Elf vor einem Rückstand: Bei einer 1:1-Situation blieb er Sieger und einen 3:1-Konter spielten die Hallertauer letztlich nicht gut aus.