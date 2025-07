SG Adlhausen/Langquaid II mit 1:0-Sieg bei der DJK SV Furth

Beim A-Klasse Mainburg-Reservisten DJK Furth trat die SG Adlhausen/Langquaid II - ohne die Verletzten Brunner, Korbinian Löschenbrand und Leon Thiel - zu ihrem zweiten Testspiel an. Gegen das Grübl-Team boten die Labertaler eine Partie, der sie mit viel Ballbesitz und einem deutlichen Plus an Tormöglichkeiten den Stempel audrückten. Torlos gingen die beiden Teams in die Halbzeitpause. Den siegbringenden Treffer für die Gäste erzielte Veit Dürmeier in der 65. Minute per Fouelfmeter, da Severin Steger zu Fall gebracht worden war. Vorher wie nachher hatte sich das Spielglück nicht auf die Seite der SG gestellt, denn einige Male verhinderte das Gebälk einen Treffer oder die Schützen hatten ihr Visier zu ungenau eingestellt.

Trainer Raphael Niedermeier zog nach dem Test folgendes Fazit: "Wie haben vieles schon ganz gut gemacht, aber wir wissen natürlich, woran wir noch intensiv arbeiten müssen."