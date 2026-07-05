SG Adlhausen/Langquaid II kehrt aus Sanding mit 6:0-Erfolg zurück

Vom Anstoß weg übernahmen die Laabertaler die Kontrolle über die Begegnung - mit vielen Ballkontakten und Abschlüssen. Nach der ersten Trinkpause wurde die Offensive weiter forciert und in der 29. Minute beförderte Lorenz Steinberger einen Telaku-Flankenball per Kopf zu Marc Miedl, der locker einschiebt. In der 37. Minute setzt Offensivverteidiger Elias Klenner Spielertrainer Sami Telaku in Szene, der in den Sechzehner eindringt und ins lange Eck einnetzt. Kurz vor dem Wechsel erhöht Lorenz Steinberger nach Vorarbeit von Veit Dürmeier auf 0:3.

In den zweiten Durchgang gestalteten die SGler ihr Pressing noch aggressiver und zwangen die Gastgeber vermehrt zu Ballverlusten. So ging dem 0:4 ein Fehlpass voraus, den Sami Telaku abfangen und im Gehäuse unterbringen kann. Ähnlich dann die Situation in der 48. Minute, als Lorenz Steinberger direkt verwerten konnte. Zehn Minuten danach betätigt sich Andreas Marklstorfer als Abfangjäger, spielt den Ball auf den zentral lauernden Sami Telaku, der diesen in den oberen Winkel setzt, 0:6.