SG Adlhausen/Langquaid II: Jung mit neuem Schwung?

In den letzten Jahren dümpelte die SG Adlhausen/Langquaid II meist am Tabellenende durch die A-Klassen, zuletzt durch die A-Klasse Mainburg. Im Frühjahr war bereits eine gewisse Aufbruchstimmung spürbar. Die Ergebnisse wurden knapper, manchmal reichte es zu Punktgewinnen, manchmal musste noch ein Debakel hingenommen werden.

Jetzt steht der zweite Test an, und zwar bei der DJK SV Furth, die auch schon bessere Zeiten erlebt hat, und derzeit in A-Klasse-Reserverunden um Punkte kämpft. Im letzen Jahr belegte das Team von Kurt Grübl und Martin Vohberger, Bayernligaspieler um die Jahrtausendwende bei der SpVgg Landshut, einen dritten Platz. Vor über zehn Jahren agierten die Further sogar drei Jahre (2009 - 2012) in der Bezirksliga mit Spielern wie Mario und Mladen Bjelobrk und Armon Ljevo und boten auch dem TSV Langquaid damals Paroli. Die auffälligsten Spieler in der Vorsaison waren Michael Wagner (7 Tore / 4 Assists), Florian Schmid (7 / 0), Ibrahim Erkus (5 / 4) und Luca Hartrampf (4 / 4).

Welches Team kann die Spielgmeinschaft aufbieten? Nach dem voraussichtlich sechswöchigen Ausfall von Maximilian Brunner sind zwei weitere Verletzte auf dieser Negativ-Liste hinzugekommen. Leon Thjiel und Korbinian Löschzenbrand drohen über Monate nicht zur Verfügung zu stehen, so dass sich der fast 30-köpfige Kader schon selbst reduziert hat. Wieder dabei sein kann Mittelfeldas Polat Ötgün, das seit zwei Wochen im Training aufgebaut wird und die Offensivmöglichkeiten der Laabertaler erweitert. Auch Schlussmann Lukas Pernpeintner kann für den zuletzt eingesprungenen Dominik Eder wieder mitwirken.

Das Trainer-Duo schaut nach dem ersten Test und der positiven Trainingswoche optimistisch auf das zweite Testspiel in Furth, will weiterhin experimentieren und gegen die DJKler erfolgreich bestehen.

Anpfiff ist am Sonntag, 13. Juli, um 17.00 Uhr auf der Further Sportanlage.