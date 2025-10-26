(SG) Adlhausen/Langquaid II in Torlaune

– Foto: Martin Zeilhofer

6:2-Heimsieg über TSV Obersüßbach ----- Wiedergutmachung für die Schlappe vom Vorwochenende war angesagt bei der Spielgemeinschaft ... und dies gelang eindrucksvoll. Dem Trainergespann Rainer Schuster / Raphael Niedermeier war es möglich, eine Mannschaft mit einem gesunden Mix aus jungen Wilden und einigen routinierten Akteuren auf den Platz zu schicken, die von Anfang an die Initiative an sich riss. Der frühe Führungstreffer nach neun Minuten durch Veit Dürmeier - eine blitzsaubere Kombination mit dem abschließenden vertikalen Pass durch Andreas Steffel war vorausgegangen - spielte den Hausherren in die Karten und gab einen Schuss Selbstvertrauen. Die Gäste antworteten mit zwei gefährlichen Eckbällen in der 12. Minute, wobei Samuel Schneiders Kopfball sein Ziel nur knapp verfehlte. Neuzugang Altin Berisha nahm einer aufkeimenden Unsicherheit sofort die Grundlage, als er ein Solo an der Mittellinie startete, nicht zu bremsen war und zum 2:0 einlochte. Als in der 21. Minute Bastian Blenke im Anschluss an einen Eckstoß und einer Vorarbeit des nach vorne gerückten Abwehrchefs Thomas Rappl per Kopf auf 3:0 erhöht hatte, schien der zweite Saisonsieg eingetütet. Bei einem Abschluss des schussgewaltigen Bastian Blenke stand in der 24. Minute die Latte im Wege. Dann verflachte die Partie bis zum Halbzeitpfiff des umsichtigen Schiedsrichters Ludwig Amberger (TV Aiglsbach) etwas, wobei sich in der 39. Minute der Gäste- Torjäger Wolfgang Haimerl ohne gegnerische Einwirkung eine wohl folgenreiche Verletzung zugezogen hatte - gute Besserung!

Der Start in die zweite Hälfte war dann ganz nach dem Geschmack der Gastgeber, denn Altin Berisha jagte in der 51. Minute das Spielgerät in den linke oberen Winkel, 4:0. Anschließend kamen die Obersüßbacher stärker auf, verwandelten zwei Foulelfmeter durch Sebastian Besl in der 59. und 67. Minute - unhaltbar für Schlussmann Lukas Pernpeintner - und verkürzten auf 2:4. Gent Zekoli in der 68. Minute und Sebastian Renner in der 83. Minute stellten den alten Abstand wieder her und ließen ihr Team in der Tabelle der A-Klasse Mainburg eine Stufe höher steigen. Am nächsten Wochenende tritt die Elf um Simon Scheuerer beim Tabellenvordermann TSV Volkenschwand an, dem sie in der Vorrunde mit 1:3 unterlegen war.