SG Adlhausen/Langquaid II in der Vorbereitung

Den dritten Test absolviert die Spielgemeinschaft SV Adlhausen/TSV Langquaid II am Sonntag, 15. März, um 13.30 Uhr bei der SG Offenstetten/Rohr II.

Die Hausherren, ihres Zeichens Spitzenreiter in der Reserverunde der Kreisliga Donau, spielen dort bisher eine ausgezeichnete Runde und sind vor heimischem Publikum noch ungeschlagen. Vor allem die Offensive mit den drei Torjägern Thomas Haindl, Max Handschuh und Youseff Suliman wusste zu beeindrucken und wird auch die Niedermeier/Schuster-Schützlinge fordern. Diese wollen nach den beiden 1:4-Niederlagen gegen starke Testspielgegner bei ansehnlichen Vorstellungen nicht leer ausgehen und auch die guten Trainingseindrücke bestätigen. Nicht mithelfen können dabei die verletzten Korbinian Löschenbrand und Lukas Pernpaintner, während die zuletzt im spanischen Trainingslager weilenden Bastian Blenke, Veit Dürmeier, Jakub Kusiak und Tim Schultes wieder dazustoßen. Gelingt dem Team um Severin Steger der erste Testspielerfolg?