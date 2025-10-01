SG Adlhausen/Langquaid II: Gibt es den zweiten Dreier in Folge?

Endlich ist bei der SG Adlhausen/Langquaid II der erste Dreier in trockenen Tüchern! Mühsam, aber keineswegs unverdient wurden der um einen Rang weiter vorn stehenden SG Attenhofen/Walkertshofen II die Punkte abgenommen, so dass mit einem weiteren Sieg das hintere Mittelfeld wieder in Reichweite wäre. Doch die nächste Hürde ist immer die höchste, auch wenn es sich beim Gast um die momentan letzte und punktlose SG FC Mainburg/Holledau Sports II handelt. Der zweite Teil wurde heuer erst gegründet und hat sich als Starthilfe den alteingesessenen Fußballclub ausgesucht, was noch keine durchschlagende Wirkung gezeigt hat. Die meist erfahrenen Spieler litten bisher beständig unter Ladehemmung, nur einmal gelang ein Treffer durch Matthias Stadler - und das ausgerechnet gegen den hoch gehandelten TSV Abensberg, der sich dann gerade noch mit 2:1 behaupten konnte. Das Team von Spielertrainer Daniel Stangneth, das bisher zweimal nicht antreten konnte, wartet somit auf den zweiten Treffer und den ersten Punkt.

Was die Punkteausbeute betrifft war die SG Adlhausen/Langquaid II bis vor einer Woche in genau derselben Position. Mit drei Punkten auf dem Konto schlüpfen die Labertaler nun erstmals sogar in die Rolle des Favoriten, so dass ein Wiederaufleben der Niederlagenserie dem zarten Hoffnungspflänzchen die frischen Wassertropfen entziehen würde.

Noch tun sich ja auch die Offensivleute der Hausherren alles andere als leicht, wenn es gilt, das Spielgerät im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Neun Treffer in neun Spielen zeigen die Ausbaufähigkeit der Abschlussqualitäten! Aber auch in dieser Begegnung sollte die Aufmerksamkeit in erster Linie der eigenen Defensive gelten, die noch kein Spiel ohne Gegentor absolviert hat. Mit Lukas Pernpaintner steht einer der besten Schlussleute der A-Klasse Mainburg hinter einer Defensive, die nach wie vor auf die Ruhe und Übersicht routinierter Spieler angewiesen ist.

Spielbeginn auf dem Sportplatz an der Helechenbacher Straße in Adlhausen ist am Nationalfeiertag, 3. Oktober, um 15.00 Uhr. Als Schiedsrichter ist Jürgen Jaenke (SpVgg Ziegetsdorf) tätig.