SG Adlhausen/Langquaid II gelingt erster Saisonsieg

Im achten Anlauf ist der Spielgemeinschaft SV Adlhausen/TSV Langquaid II in der A-Klasse Mainburg der erste Punktgewinn, sogar ein dreifacher, geglückt. Die Zuschauer wurden allerdings auf der Sportanlage am Schindberg in Adlhausen lange auf die Folter gespannt, denn Brettner, Zekoli & Co. lagen gegen den Tabellenvordermann nach einem Treffer von Matthias Zieglmaier aus der 56. Minute mit 0:1 zurück und der kleine Uhrzeiger hatte nur noch zehn reguläre Umdrehungen vor sich.

Dann lag es an den beiden Jüngsten, die es bei zwei Standardsituationen noch richten konnten: In der 81. Minute brachte Veit Dürmeier einen Foulelfmeter nervenstark zum Ausgleich im Gäste-Gehäuse unter und dann schlug in der 3. Minute der sechsminütigen Nachspielzeit Bastian Blenkes direkter Freistoß zum 2:1-Siegtreffer ein. Bitter für die Schützlinge von Neu-Trainer Thomas Gebauer, aber erlösend für das einheimische Team, das ja nach guten Vorstellungen schon manchmal an Punktgewinnen knapp vorbeigeschrammt war. In der Schlussphase lagen vor allem bei den Holledauern die Nerven teilweise blank, wie gelbe Karten sowie eine Zeitstrafe für Henrik Zirngibl (84.) und eine rote Karte für Ivan Radic (95.) durch Schiedsrichter Khalid Azzam (SV Ettenkofen) erkennen lassen.