SG Adlhausen/Langquaid II erwartet SG Pfeffenhausen/Hornbach

Am viertletzten Spieltag der A-Klasse Mainburg erscheint mit dem derzeitigen Tabellendritten SG Pfeffenhausen/Hornbach der zu Saisonbeginn hochgehandelte Titelfavorit. Doch die Runde lief wohl nicht ganz nach den Vorstellungen der Holledauer, die nach der letzten 0:1-Heimniederlage gegen den nunmehrigen Zweiten SV Schwaig auf Hilfestellung durch die Konkurrenz an gewiesen sind. Dabei müssen sie selbst erst ihre Partien für sich entscheiden, wobei sie am Samstag, 25. April, 13.00 Uhr, im Langquaider Waldstadion als klarer Favorit anzusehen sind.

Die Gastgeber, die ihre neun Punkte bisher ausschließlich vor eigenem Publikum geholt haben, wollen aber nicht als spendabler Kontrahent auftreten, sondern die Schützlinge von Ewald Dinhof fordern. Mit dem wegen Knorpelschaden schon länger fehlenden Torhüter Lukas Pernpeintner und dem wegen Schlüsselbeinbruch nun zu einer achtwöchigen Pause gezwungenen Torjäger Veit Dürmeier(8 Tore) fehlen dem Trainergespann Raphael Niedermeier und Rainer Schuster zwei wichtige Stützen gegen die stärkste Auswärtself der Spielklasse. Doch auch der Gegner muss wohl nach wie vor auf seinen Goalgetter Johannes Zettl verzichten, der mit seinen 17 Treffern aus acht Partien der wahre Top-Torjäger der Liga ist. Freilich wissen auch Fabian Huber (8), Benedikt Pohl (5) und Eric Riu Munoz (5) des Öfteren, wo das Tor steht, so dass 90 Minuten lang höchste Konzentration beim Team um Bastian Blenke, Severin Steger und den beiden Zekolis erforderlich ist, um nicht wieder vor eigener Kulisse eine Abfuhr erteilt zu bekommen. Stabilität ist sicherlich mit Erfahrung verbunden, die die sehr junge Heimelf noch nicht haben kann. Mit Kampfgeist und Disziplin über die volle Spielzeit ist aber auch diesem Spitzenteam beizukommen!

Schiedsrichter der Partie ist Michael Kovacevic (SV Perkam). Angepfiffen wird auf Wunsch der Gäste bereits um 13.00 Uhr - um eine Stunde vorverlegt - im Langquaider Waldstadion.