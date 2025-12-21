SG Adlhausen/Langquaid II ereilt das Vorrunden-Aus

Vor der SG Adlhausen/Langquaid II, die in ihrer Gruppe mit dem FC Leibersdorf (Kreisliga), dem VfR Laberweinting (Kreisklasse) und dem FC Kelheim (A-Klasse) die Außenseiterrolle inne hatte., türmte sich in der Rottenburger Mehrzweckhalle eine anspruchsvolle Aufgabe auf. Infolge eines tragischen Verkehrsunglücks hatte der FC Kelheim verständlicherweise auf die Teilnahme verzichtet, so dass auf die Niedermeier-Mannen nur zwei starke Kontrahenten warteten.

In der ersten Partie hatte sich die blutjunge Spielgemeinschaft mit einem Durchschnittsalter von gut 19 Jahren mit dem FC Leibersdorf zu messen, schlug sich dabei recht achtbar, um am Ende dann doch - etwas zu hoch - mit 0:3 zu unterliegen. Im zweiten und letzten Spiel wäre ein Erfolg über die Laberweintinger vonnöten gewesen, die zuvor den Leibersdorfern mit 0:2 unterlegen waren. Doch der schnelle 0:1-Rückstand erschwerte das Vorhaben noch weiter, so dass sich die Weintinger nicht mehr die Butter vom Brot nehmen ließen und mit einem 4:0-Erfolg das Halbfinal-Ticket buchten. Den 3:1-Endspielsieg sicherte sich der FC Leibersdorf gegen die gastgebende SG Rottenburg/Oberhatzkofen. Beide dürfen zur Endrunde Niederbayern-West am Samstag, 10. Januar, in der Dreifachturnhalle Höll-Ost in Dingolfing reisen.