SG Adlhausen/Langquaid II beim TSV 1966 Obersüßbach

SG Adlhausen/Langquaid II als Außenseiter nach Obersüßbach

Nach einer guten läuferischen und kämpferischen Leistung musste die Spielgemeinschaft vor einer Woche zwar eine "Last-Minute"-Niederlage gegen einen Titelanwärter der A-Klasse Mainburg hinnehmen, doch der Auftritt der Schuster-/Niedermeier-Elf stellte die eigenen Verantwortlichen und Fans mehr als zufrieden. Noch besser - zumindest was die Punkteausbeute betrifft - machte es der nächste Gegner, der TSV Obersüßbach, der von der favorisierten SG Siegenburg/Train beim 3:3 einen wertvollen Punkt mit nach Hause brachte. Die Süßbacher, in der letzten Runde mit 16 Treffern an Torarmut leidend, brachten in der Fremde drei Treffer zuwege, retteten eine zweimalige Führung aber nicht über die Zeit. Zweimal war dabei Samuel Schneider erfolgreich, der mit vier Einschüssen der Top-Torjäger im Vorjahr war. Trainer Ferdi Koch - auch schon für den Bezirksligisten Langquaid auf dem Feld - erntete für seine Arbeit erste Früchte und will gegen die SG gleich einen Dreier draufsatteln.

Das junge und mit einigen erfahrenen Kräften angereicherte SG-Team mit Rückkehrer Edis Prelevic und Neuling Gent Zekoli wird sich mit seinem Lauf- und Spielvermögen und seinem mannschaftlichen Zusammenhalt dagegen wehren und versuchen mit einer erneuten Energieleistung eine Überraschung zu schaffen. Das wäre sicherlich auch ein Remis, zumal "Siaßbo" den Aufwind und Heimvorteil im Rücken hat. Mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und Disziplin bis zum Abpfiff und mehr Effektivität im Abschluss erscheint dies für das Team um Raphael Niedermeier am Rande der Hallertau auf jeden Fall möglich.

Der Anstoß in Obersüßbach erfolgt am Freitag, 1. August, um 18.30 Uhr. Als Schiedsrichter fungiert Stefan Reitmaier (TSV Kronwinkl).