SG Adlhausen/Langquaid II auf verlorenem Posten

1:6-Heimniederlage gegen Spitzenteam der SG Pfeffenhausen/Hornbach I ----- Eine Nummer zu groß war der Tabellendritte SG Pfeffenhausen/Hornbach I für die Gastgeber im Langquaider Waldstadion. In der Partie, die auf Wunsch der Gäste um eine Stunde vorverlegt worden war, sorgten die Holledauer durch einen frühen Doppelschlag von Eric Riu Munoz (6.) und Andreas Habrecht(10.) für eine frühzeitige Weichenstellung. Als Altin Berisha in der 25. Minute auf 1:2 verkürzen konnte, schienen die Gäste kurzzeitig zu wanken, stellten aber in der 37. Minute durch Eric Riu Munoz den alten Abstand wieder her.

Nach dem Wechsel zeichnete sich in der 51. Minut der einheimische Keeper Dominik Eder aus, als er sich bei einem Strafstoß durch Fabian Huber nicht überwinden ließ. Bereits zwei Minuten später zogen die Dinhof-Schützlinge auf 1:4 davon. Weitere Tore in der 69. und 77. Minute besiegelten den 1:6-Endstand.

Am nächsten Wochenende - Samstag, 10. Mai, 14.00 Uhr - geht es um die Vorherrschaft im Tabellenkeller der A-Klasse Mainburg, wenn die SG in Attenhofen bei der dortigen Spielgemeinschaft SV Attenhofen/FC Walkertshofen II anzutreten hat.