SG Adlhausen/Langquaid II als krasser Außenseiter nach Herrngiersdorf

Die Ausgangslage in diesem Nachbarderby ist klar: Der Titelanwärter TSV Herrngiersdorf - derzeit Tabellenzweiter - erwartet den Kellerbewohner SG Adlhausen/Langquaid II und den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel. Alles andere als ein deutlicher Erfolg wäre eine Überraschung, ähnlich wie zum Saisonauftakt, als die Herrngiersdorfer nur mit viel Mühe - beide Treffer in den letzten fünf Minuten - zum 2:0-Sieg in Adlhausen kamen.

Die junge SG-Elf kann diesmal auf das eine oder andere Talent aus der A-Jugend zurückgreifen, auf Spieler aus dem Kader der "Ersten" hoffen und zum zweiten Mal auf die beiden Neuzugänge Altin Berisha und Arijon Zekoli setzen. Mit den Stabilisatoren Lukas Pernpaintner und Raphael Niedermeier in der Defensive sowie Bastian Blenke, Veit Dürmeier und Polat Ötgün in der Offensive soll dem Kontrahenten möglichst lange Paroli geboten und auch der eine oder andere schnelle Konter gefahren werden.

Vor allem die Angriffsreihe der Gastgeber mit Philipp Paintner (9 Tore / 8 Assists), Kevin Baumann (6 / 7) und Daniel Weigl (6 / 2) muss über 90 Minuten kontrolliert werden, wenn am Ende vielleicht doch ein unmöglich erscheinender Punktgewinn - es wäre der erste Auswärtspunkt - stehen soll.