SG Adlhausen I / Langquaid II vor schwerem Auswärtsstart

SG zum Lokalderby nach Schierling --- Zum Auftakt in der A-Klasse Mallersdorf hat die in den letzten Jahren von Erfolgen nicht verwöhnte Spielgemeinschaft Adlhausen I / Langquaid II eine kaum lösbare Aufgabe zu stemmen. Die Reserve des Bezirksligisten TV Schierling hat nach ihrem Abstieg aus der Kreisklasse ein Jahr der Konsolidierung hinter sich, um sich nun wieder ehrgeizigeren Zielen zuzuwenden.

In den vier Testspielen durfte sich die von Andreas Breundl gecoachte Mannschaft über vier Siege freuen, wobei der 4:1-Erfolg über den Kreisklassisten SG Großmuß/Hausen aufhorchen ließ. Das sehr junge Team, das im Vorjahr seine besten Torschützen in Lukas Fischer (7 Tore / 3 Assists), Alexander Schreider (6/2) und Nico Fleischmann (6/1) hatte, und von Kapitän Adrian Diermeier geführt wird, sollte ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitsprechen können. Gegen den Nachbarn befindet es sich auf jeden Fall in der Favoritenrolle und alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Allerdings darf man an die Spielgemeinschaft nicht mehr den Maßstab der Saison 2025/26 anlegen, denn es hat sich einiges bei den Verantwortlichen wie im Spielerkader bewegt und die Vorstellungen in den Testläufen - nur eine Niederlage in sieben Begegnungen - deuten daraufhin, dass die Rolle als dankbarer und ständiger Punktelieferant allmählich abgelegt werden kann. Der eingeleitete Verjüngungsprozess wurde weiter fortgesetzt, doch die Korsettstangen dürften die neu dazu gestoßenen und erfahrenen Nihan Lyutfi und Spielertrainer Sami Telaku bilden.