SG Adlhausen I / Langquaid II startet mit 1:4-Niederlage

Bei der favorisierten "Zweiten" des TV Schierling bezog die SG Adlhausen I / Langquaid II zum Auftakt eine Niederlage, die vor allem dem Doppelschlag kurz vor der Pause geschuldet war. Der 0:3-Rückstand zur Halbzeit nach Treffern von Moritz Dengler (9. / 44.) und von Lukas Fischer (43.) stellte bereits die Entscheidung dar, auch wenn durch den Anschlusstreffer von Tim Schultes in der 72. Minute nochmals Hoffnung aufkam. Der vierte Treffer für die Gastgeber fiel dann in der Nachspielzeit. Die Gäste, die sich vor allem im zweiten Durchgang steigerten, hatte einige Großchancen zu vermelden, die sie allesamt nicht nutzen konnten. So scheiterte Veit Dürmeier in der 14. Minute am einheimischen Keeper, in der 71. Minute köpfte der aufgerückte Nihan Lyufi haarscharf am Kasten vorbei und in der 83. Minute konnte Tim Schultes einen sehenswerten Konter nicht erfolgreich abschließen. Die zu hoch ausgefallene Schlappe bei nahezu gleichen Ballbesitzanteilen ist zwar ein kleiner Dämpfer für die Niedermeier-/Telaku-Mannschaft, doch gegen den SV Altheim besteht bereits am nächsten Wochenende in Adlhausen die Möglichkeit es besser zu machen.