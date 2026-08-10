 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielbericht

SG Adlhausen I / Langquaid II muss sich mit Remis begnügen

von Martin Zeilhofer · Gestern, 20:18 Uhr · 0 Leser

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ZF BKK
AK Mallersdorf
SG Adlhausen
Altheim
So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SG Adlhausen / Langquaid
SG Adlhausen / LangquaidSG Adlhausen
SV Altheim
SV AltheimAltheim
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Abpfiff

1:1 gegen SV Altheim - hektische Schlussminuten

Zwei Verlierer des ersten Spieltages in der A-Klasse Mallersdorf trafen im Langquaider Waldstadion vor 100 Zuschauern aufeinander, um die ersten Saisonpunkte zu holen. Die entschlossenen Gastgeber machten den ersten Schritt und gingen durch einen Kopfball von Nihan Lyutfi in der 13. Minute in Führung. Weitere gute Möglichkeiten zur Erhöhung des Vorsprungs wurden anschließend nicht genutzt. Nach einer guten halben Stunde verwandelten die Gäste durch Korbinian Lampl einen Foulelfmeter zum 1:1-Endstand.

Turbulent wurde es dann in der Schlussphase, als Schiedsrichter Markus Mühlbauer (SpVgg Ziegetsdorf) Marc-Andre Miedl nach einer "unsachlichen Diskussion" die gelb-rote Karte und anschließend Kapitän Simon Scheuerer wegen Beleidigung die rote Karte zeigte.

SG Adlhausen / Langquaid: Dominik Eder - Tizian Lauerer, Nihan Lyutfi (53. Abdullah Al-Zuhairi), Maximilian Stieber, Fabian Telaku, Simon Scheuerer (C), Philipp Mayerhofer, Sami Telaku, Lorenz Steinberger (59. Andreas Marklstorfer), Tim Schultes (43. Marc-Andre Miedl), Veit Dürmeier - Trainer: Raphael Niedermeier - Spielender Co-Trainer: Sami Telaku

Tore: 1:0 Nihan Lyutfi (13.), 1:1 Korbinian Lampl (30. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Marc-Andre Miedl (88./SG Adlhausen / Langquaid II)
Rot: Simon Scheuerer (89./SG Adlhausen / Langquaid II)