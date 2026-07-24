SG Adlhausen I / Langquaid II mit siegreichem Abschlusstest

SG weiter im Aufwind: 5:2 über SG WiBiKi II --- Eine engagierte wie unterhaltsame Begegnung lieferten sich die beiden Spielgemeinschaften aus Adlhausen I/Langquaid II und Wildenberg/Biburg/Kirchdorf II im Waldstadion. Auch Schiedsrichter Elias Sandleitner (SC Weihmichl) hatte zu tun, denn beide Teams waren schon fast im Punktspielmodus.
Nach zehn Minuten nutzten die Gäste einen Freistoß an der Strafraumgrenze und netzten durch Christian Grünbaum flach in die rechte Ecke ein, 0:1. Sami Telakus Bogenlampe in der 24. Minute - nach Vorarbeit von Haktan Zambak - bedeutete den 1:1-Ausgleich. Noch vor dem Pausenpfiff lagen die zielstrebigen Hausherren sogar vorne, als eine Telaku-Flanke durch einen WiBiKi-Verteidiger - vor dem einschussbereiten Lorenz Steinberger - zum 2:1-Führungstreffer abgefälscht wurde.
In der 58. Minute baute der schnelle Luka Vukovic nach einem idealen Diagonalpass von Sami Telaku den Vorsprung auf 3:1 aus. Den Steiger-Mannen gelang jedoch drei Minuten später durch Christian Grünbaum mit einem Foulelfmeter der Anschluss, wobei Keeper Dominik Eder die richtige Ecke geahnt hatte.
Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht mehr von ihrer Linie abbringen, zumal die WiBiKi-Kicker in der 71. Minute durch eine gelb-rote Karte für Christoph Keufl auf zehn Spieler reduziert wurden.. Nachdem Luka Vukovic zweimal mit Schüssen in der 74. und 76. Minute nicht am gegnerischen Schlussmann vorbeigekommen war, sorgte Veit Dürmeier kurz danach - nach feinem Zuspiel von Marc-Andre Miedl - für die Vorentscheidung, 4:2. Sami Telaku legte in der 86. Minute für Mehmet Yenil auf, der auf das 5:2 erhöhte.
Mit Zuversicht können die Adlhausener und Langquaider Fußballer nach einer intensiven und positiv verlaufenen Vorbereitungsperiode dem Punktspielstart in der A-Klasse Mallersdorf entgegenblicken. Mit dem TV Schierling II wartet im Eröffnungsspiel am Freitag, 31. Juli, 19.00 Uhr, im Laberstadion ein Kontrahent von Format, dem die Niedermeier-/Telaku-Truppe energischen Widerstand entgegensetzen will.
SG Adlhausen / Langquaid: Dominik Eder - Elias Klenner, Nihan Lyutfi, Simon Scheuerer (C), Severin Steger, Sami Telaku, Lorenz Steinberger, Veit Dürmeier, Luka Vukovic, Marc-Andre Miedl, Haktan Zambak; Abdullah Al-Zuhairi (43.), Philipp Mayerhofer (59.), Mehmet Yenil (79.), Malikhan Gök (79.), Marvin Hubert (85.) - Trainer: Raphael Niedermeier - Spielender Co-Trainer: Sami Telaku
Tore: 0:1 Christian Grünbaum (10.), 1:1 Sami Telaku (24.), 2:1 Eigentor (36.), 3:1 Luka Vukovic (58.), 3:2 Christian Grünbaum (61. Foulelfmeter), 4:2 Veit Dürmeier (78.), 5:2 Mehmet Yenil (86.)