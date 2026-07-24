SG Adlhausen I / Langquaid II mit siegreichem Abschlusstest von Martin Zeilhofer · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

SG weiter im Aufwind: 5:2 über SG WiBiKi II --- Eine engagierte wie unterhaltsame Begegnung lieferten sich die beiden Spielgemeinschaften aus Adlhausen I/Langquaid II und Wildenberg/Biburg/Kirchdorf II im Waldstadion. Auch Schiedsrichter Elias Sandleitner (SC Weihmichl) hatte zu tun, denn beide Teams waren schon fast im Punktspielmodus.

Nach zehn Minuten nutzten die Gäste einen Freistoß an der Strafraumgrenze und netzten durch Christian Grünbaum flach in die rechte Ecke ein, 0:1. Sami Telakus Bogenlampe in der 24. Minute - nach Vorarbeit von Haktan Zambak - bedeutete den 1:1-Ausgleich. Noch vor dem Pausenpfiff lagen die zielstrebigen Hausherren sogar vorne, als eine Telaku-Flanke durch einen WiBiKi-Verteidiger - vor dem einschussbereiten Lorenz Steinberger - zum 2:1-Führungstreffer abgefälscht wurde. In der 58. Minute baute der schnelle Luka Vukovic nach einem idealen Diagonalpass von Sami Telaku den Vorsprung auf 3:1 aus. Den Steiger-Mannen gelang jedoch drei Minuten später durch Christian Grünbaum mit einem Foulelfmeter der Anschluss, wobei Keeper Dominik Eder die richtige Ecke geahnt hatte.