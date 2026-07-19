SG Adlhausen I / Langquaid II mit erfolgreichem Test

– Foto: Martin Zeilhofer

2:0-Sieg über SC Mitterfecking I --- Das Kombi-Team aus Langquaid und Adlhausen gewinnt immer mehr an Stabilität und scheint im Vergleich zu den Vorjahren Fortschritte zu machen. Probleme bereitet derzeit die Position des Torhüters, da weder Dominik Eder noch Lukas Pernpaintner einsatzfähig waren, streifte sich Feldspieler Chris Gräßlin das Torwartleiberl über und hielt seinen Kasten sauber. Eine Halbzeit lang taten sich die Gastgeber im Waldstadion durchaus schwer, sich in der Offensive entscheidend durchzusetzen.

Der Knoten platzte erst nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Andreas Käufl (SV Schwaig), als Veit Dürmeier in der 61. Minute eine Flanke von Sami Telaku ins lange Eck nickte. Eine Viertelstunde später fiel die Entscheidung durch einen Freistoß Maximilian Stummers, der diesen mit Unterstützung des gegnerischen Schlussmanns im Feckinger Gehäuse unterbrachte. Mit einem "Wembley-Tor", bei dem der Ball von der Lattenunterkante kommend hinter der Torlinie aufgesprungen war, markierte Spielertrainer Sami Telaku in der 85. Minute den dritten Treffer, der aus unverständlichen Gründen keine Anerkennung durch den Schiedsrichter fand.

Das letzte Vorbereitungsspiel gegen die SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf II findet entgegen der ursprünglichen Planung am Donnerstag, 23. Juli, um 19.00 Uhr, auf Platz 2 im Langquaider Waldstadion statt.