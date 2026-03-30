SG Adler-TSV 03 unterliegt in hitziger Partie beim Tabellenzweiten

– Foto: Volkhard Patten

Die SG Adler-TSV 03 hat das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SV Uetze 08 mit 1:2 (1:1) verloren. In einer intensiv geführten Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zunehmend hektische Begegnung mit vielen Unterbrechungen. In der Folge prägten Fouls und intensive Zweikämpfe das Spielgeschehen.

Die Gäste gingen in der 38. Minute in Führung: Alexander Klingberg köpfte nach einer Ecke von Thorben Steguweit zum 1:0 ein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem SV Uetze 08 jedoch der Ausgleich (45.), sodass es mit einem Unentschieden in die Pause ging.

Die Entscheidung fiel in der 83. Minute: Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für die Gastgeber, den der SV Uetze 08 zur 2:1-Führung verwandelte.

Fußballerisch zeigte die SG in der ersten Halbzeit ein leichtes Chancenplus, während Uetze im zweiten Durchgang mehr Spielanteile hatte. Torhüter Marcus Hensel hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel.

In der Tabelle der Kreisliga Staffel 1 Region Hannover bleibt die SG Adler-TSV 03 mit 33 Punkten aus 18 Spielen auf dem fünften Tabellenplatz. Der SV Uetze 08 festigt mit dem Sieg und nun 49 Punkten seine Position im oberen Tabellenbereich und bleibt dicht hinter Spitzenreiter MTV Ilten (50 Punkte).

Für die SG Adler-TSV 03 stehen am Osterwochenende zwei weitere Auswärtsspiele an: Am Samstag geht es zu SuS Sehnde, am Ostermontag folgt die Partie beim FC Burgwedel.