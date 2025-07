SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler gewinnt Derbyturnier

Vorrunde mit zwei dominanten Teams

In der einzigen Vorrundengruppe traten vier Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ über jeweils 35 Minuten an. Der TSV Schlachters eröffnete das Turnier mit einem 3:3 gegen den TSV Oberreitnau, bevor sich in den folgenden Partien zwei Teams als besonders spielstark erwiesen: Die SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler startete mit einem 1:1 gegen die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz, schlug danach den TSV Schlachters mit 2:0 und beendete die Vorrunde mit einem 1:0 gegen Oberreitnau.

Auch die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz blieb ungeschlagen: Nach dem Remis zum Auftakt folgten ein 1:0 gegen Oberreitnau und ein klares 3:0 gegen den Gastgeber. Mit je sieben Punkten belegten beide Mannschaften punktgleich die ersten beiden Plätze – das Torverhältnis sprach für die SGM Hege, doch aufgrund des Turniermodus standen sich beide Teams im Finale erneut gegenüber.

Enttäuschung für Gastgeber in der Vorrunde

Der TSV Schlachters musste nach dem Auftaktremis zwei deutliche Niederlagen einstecken und wurde mit nur einem Punkt Gruppenletzter. Ebenfalls mit einem Punkt, aber dem besseren Torverhältnis, landete der TSV Oberreitnau auf Platz drei der Vorrundentabelle. Damit war das Platzierungsspiel um Rang drei ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden Auftaktgegner.

Schlachters gelingt Revanche im Spiel um Platz drei

Im kleinen Finale zeigte sich der TSV Schlachters deutlich verbessert. Gegen den TSV Oberreitnau gelang ein 3:0-Erfolg, der für einen versöhnlichen Abschluss des sportlichen Teils des Festtages sorgte. Der TSV sicherte sich damit den dritten Platz im eigenen Turnier.

Spannendes Endspiel mit Entscheidung im Elfmeterschießen

Das Finale zwischen den beiden besten Vorrundenteams hielt, was sich viele erhofft hatten: Ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe, in dem sich keine der Mannschaften in der regulären Spielzeit durchsetzen konnte. Das 0:0 führte direkt ins Elfmeterschießen – dort bewies die SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler die besseren Nerven und gewann mit 1:0.

Sportliches Highlight im Rahmen eines besonderen Jubiläums

Das Turnier war sportlich eng umkämpft und von einem fairen Miteinander geprägt. Für den TSV Schlachters war es mehr als nur ein sportlicher Wettkampf – es war der zentrale Bestandteil eines gelungenen Jubiläumsfestes, das die Vereinsgeschichte, das Ehrenamt und die Gemeinschaft in den Mittelpunkt rückte. Der Tag endete mit einem geselligen Abendprogramm und vielen Begegnungen – ein würdiger Rahmen für 75 Jahre TSV-Fußballtradition.