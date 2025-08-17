SG Achberg mit unentschieden gegen Kißlegg

Am heutigen Sonntag startete die Kreisliga A2 Saison auch für die neue SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler zu Gast war die SG Kißlegg.

Beide Teams starteten Temporeich in die Partie und bereits nach zappelte der Ball für die SG ANH im Netz der Kißlegger. Alex Schneider konte eine Hereingabe von Maksan zur Führung nutzen und es war noch keine Minute gespielt. Aber auch die sind von Beginn an im Spiel und Maas (4.) köpft den Ball freistehend zum Ausgleich. Auch im Anschluss haben die Kißlegger beste Chancen in Führung zu gehen, welche aber allesamt ungenutzt blieben.