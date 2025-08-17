SG Achberg mit unentschieden gegen Kißlegg

Am heutigen Sonntag startete die Kreisliga A2 Saison auch für die neue SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler zu Gast war die SG Kißlegg.
Beide Teams starteten Temporeich in die Partie und bereits nach zappelte der Ball für die SG ANH im Netz der Kißlegger. Alex Schneider konte eine Hereingabe von Maksan zur Führung nutzen und es war noch keine Minute gespielt. Aber auch die sind von Beginn an im Spiel und Maas (4.) köpft den Ball freistehend zum Ausgleich. Auch im Anschluss haben die Kißlegger beste Chancen in Führung zu gehen, welche aber allesamt ungenutzt blieben.
In der zweiten Hälft zeigte sich das gleiche Bild. Die Hausherren hatten Probleme die schnelle Offensive der Gäste zu bändigen und so kamen die Kißlegger zu vielen weiteren Chancen, allerdings endeten die Angriffe meist an der Abwehr oder beim Keeper, auch das Torgestänge stand im Weg. Die SG ANH konnte sich immer wieder befreien, schaffte es aber genauso wenig den Ball ins Tor zu befördern. Und so endet das Spiel nach 94 Minuten mit einem 1:1.
Für die SG ANH geht es kommenden Sonntag zum FC Wangen II, Anpfiff im Allgäustadion ist um 15 Uhr.