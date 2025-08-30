 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Tamer Kurt (l.) von der SG Aartal zeigt Einsatz, in dieser Szene gegen Kaan Özdemir von der SG Sinn/Hörbach. © Jonathan Ortmann
Tamer Kurt (l.) von der SG Aartal zeigt Einsatz, in dieser Szene gegen Kaan Özdemir von der SG Sinn/Hörbach. © Jonathan Ortmann

SG Aartal will am Samstag Serie fortsetzen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Blick in die Fußball-A-Liga Dillenburg: Dort empfängt die SG Aartal am Samstag den FC Merkenbach. Ein dritter Sieg in Folge wäre ganz nach dem Geschmack der Gastgeber +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Dietzhölztal
Eschenburg II
Fellerdilln
Aartal

Dillenburg. In der A-Liga Dillenburg hat am Freitagabend der fünfte Spieltag begonnen. Mit spannenden Paarungen geht es am Samstag und am Sonntag weiter. Während einige Teams weiter an ihrer Frühform arbeiten, haben andere bereits erste Ausrufezeichen gesetzt. Die Vorschau auf die Partien:

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 030.8.2025, 11:33 Uhr
RedaktionAutor