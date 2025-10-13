SG 74 Hannover lässt dem TuS Altwarmbüchen keine Chance

SG 74 Hannover hat in der Bezirksliga 2 Hannover ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TuS Altwarmbüchen feierte die Mannschaft von Trainer Lars Wolf einen klaren 5:0-Heimerfolg und festigte damit Rang drei in der Tabelle. Die Gäste aus Altwarmbüchen hatten dem spielstarken Gegner von Beginn an nichts entgegenzusetzen. Bereits nach 27 Minuten war die Partie entschieden: Thido Beening (8.), Nils-Simon Riebesell (15.), Mio Bela Teubner (18.) und Marvin Toleikis (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Linus Stellan Weiler in der 70. Minute.

TuS-Trainer Sebastian Schmidt nach dem Spiel: „Wir verlieren sehr verdient bei Hannover 74! Gegen die bisher spielstärkste Mannschaft hatten wir in den 90 Minuten nicht wirklich eine Chance. Man muss schon den Hut vorm Gegner ziehen.“ Sein Team habe in der Anfangsphase kaum Zugriff gefunden: „Jeder Zweikampf wurde verloren, alle zweiten Bälle blieben beim Gegner. Nach 24 Minuten war das Spiel im Grunde gelaufen.“

Positiv wertete Schmidt zumindest den zweiten Durchgang, in dem Altwarmbüchen nur ein Gegentor kassierte: „Was man meinem Team zugutehalten muss, ist die zweite Halbzeit. Diese haben wir ‘1:0‘ verloren – aber das lag wohl auch daran, dass der Gegner einen Gang zurückgeschaltet hat.“

Als mitentscheidend für die aktuelle Schwächephase sieht Schmidt die personellen Probleme: „Wir haben derzeit ein großes Verletzungspech. Unsere Viererkette bestand diesmal aus einem Mittelstürmer und einem Flügelspieler. Unter der Woche trainieren wir teilweise nur mit neun Spielern. Ich hoffe, dass sich die Situation bald bessert und die sechs wichtigen Spieler zurückkehren.“