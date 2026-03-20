SG 74 Hannover empfängt TSV Bemerode Tabellenzweiter will Serie fortsetzen, Gäste suchen Anschluss von red · Heute, 16:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 trifft die SG 74 Hannover auf den TSV Bemerode. Nach einem deutlichen 5:1-Auswärtssieg bei SV 06 Lehrte wollen die Gastgeber ihre Erfolgsserie fortsetzen, während Bemerode nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen Sportfreunde Anderten Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle sucht.

Die SG 74 Hannover, aktuell mit 47 Punkten Zweiter hinter Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, reist mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den TSV Bemerode. In der Vorwoche demonstrierten die Hannoveraner ihre Durchschlagskraft mit einem klaren 5:1-Erfolg in Lehrte. Mit 69 Treffern stellen sie die stärkste Offensive der Liga, lediglich 28 Gegentore wurden zugelassen. Morgen, 16:00 Uhr SG 74 Hannover SG 74 Han TSV Bemerode TSV Bemerode 16:00 PUSH Der TSV Bemerode, Tabellenelfter mit 24 Punkten, konnte zuletzt einen knappen 1:0-Heimsieg gegen Sportfreunde Anderten verbuchen. Trotz dieses Erfolges bleibt das Team noch deutlich hinter den oberen Plätzen zurück und muss vor allem auswärts konstanter werden, um nicht weiter in der unteren Tabellenhälfte zu verharren.