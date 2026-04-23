SG 47 Bruchmühle verliert Architekten: Trainer zieht weiter

– Foto: Timo Babic/Verein

Ein Paukenschlag kurz vor dem Derby: Die SG 47 Bruchmühle und ihr Trainer Martin Weidner-Stuhlfauth werden ihre Zusammenarbeit mit dem Ende der laufenden Spielzeit beenden. Was als Nachricht auf Instagram begann, markiert das Ende einer Ära des Umbruchs in Bruchmühle und gleichzeitig einen spektakulären Coup für den FC Strausberg, der sich die Dienste des Erfolgstrainers für seine zweite Mannschaft gesichert hat.

Die Nachricht trifft die Fans der SG 47 Bruchmühle unmittelbar vor dem prestigeträchtigen Duell gegen den MTV Altlandsberg. Die Vereinsführung machte aus ihrer Wertschätzung für den scheidenden Coach keinen Hehl. Nach eineinhalb Jahren intensiver Arbeit wird sich die sportliche Leitung neu orientieren müssen. "Mit Martin verlieren wir nicht nur einen guten Trainer, sondern auch einen Menschen, der unserem Team neue Impulse verliehen hat", gab der Verein über Instagram bekannt. Besonders gewürdigt wurde dabei seine Rolle als Architekt eines Kaders, der in dieser Form einzigartig in der Vereinsgeschichte war. Im vergangenen Sommer prägte er den großen Umbruch und war entscheidend daran beteiligt, zahlreiche Spieler für den Verein zu gewinnen. Es war ein Transfersommer, wie ihn die SG 47 Bruchmühle zuvor noch nicht erlebt hatte.

Erfolge und emotionale Höhepunkte

Die Bilanz von Martin Weidner-Stuhlfauth in der Ostbrandenburgliga liest sich beeindruckend. Seit seinem Amtsantritt im Februar 2025 stabilisierte er die Mannschaft und überzeugte direkt mit einer Bilanz von 15 Siegen in nur 20 Spielen. Er führte das Team in der vergangenen Saison noch auf den dritten Platz der Kreisoberliga. Auch wenn die aktuelle Spielzeit wechselhaft verläuft, bleibt die Erinnerung an große Momente. Der klare Derbysieg gegen den MTV Altlandsberg und der dramatische Last-Minute-Erfolg gegen den SV Woltersdorf stehen sinnbildlich für seine Ära. Aktuell rangiert die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz. "Wir danken Martin Weidner-Stuhlfauth für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm für die verbleibende Saison den größtmöglichen Erfolg", teilt der Verein mit.

Die Rückkehr zu den sportlichen Wurzeln

Doch während in Bruchmühle die Planung für die Nachfolge beginnt, herrscht beim FC Strausberg bereits Aufbruchstimmung. Ab Juli 2026 übernimmt Martin Weidner-Stuhlfauth das Traineramt der zweiten Mannschaft. Für ihn ist es eine hochemotionale Rückkehr in seine Heimatstadt. Seine Karriere ist eng mit der Region verknüpft. Alles begann beim SV Gartenstadt 71, wo er zunächst als Spieler aktiv war, bevor er 2015 die erste Mannschaft als Trainer übernahm und zum Aufstieg in die Kreisliga führte. Sein Engagement wurde dort 2019 sogar mit dem Sportehrenbrief der Stadt Strausberg gewürdigt. Es folgt nun ein weiteres Kapitel in einer Vita, die von Titeln geprägt ist: Beim MTV Altlandsberg feierte er zuvor die Meisterschaft in der Ostbrandenburgliga und den Gewinn des Kreis-Supercups.

Große Pläne für die Strausberger Reserve

Die Erwartungen beim FC Strausberg sind hoch, und die Freude über die Zusage des Wunschkandidaten ist riesig. Roman Sedlak, der Sportliche Leiter des FCS, mit dem der neue Trainer eng zusammenarbeiten wird, betont die Bedeutung dieser Personalie in der Pressemitteilung des Vereins: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Martin für unser Projekt bei der zweiten Mannschaft gewinnen konnten. Sein Werdegang und seine Fähigkeit, Teams zu entwickeln und zum Erfolg zu führen, passen perfekt zu unserer Philosophie." An seiner Seite wird Heiko Reichmuth weiterhin an Board bleiben und das Trainerteam komplettieren. Die Mission ist klar: Die zweite Mannschaft soll nachhaltig gestärkt und professionalisiert werden.

Die Vision des Rückkehrers

Martin Weidner-Stuhlfauth selbst blickt voller Vorfreude auf die neue Aufgabe in der vertrauten Umgebung. In seinem Statement auf Instagram wird deutlich, dass er beim FC Strausberg mehr als nur eine Übergangslösung sieht. "Der FC Strausberg ist ein attraktiver und ambitionierter Verein in unserer Region. Er verfügt über ein stabiles Umfeld und bietet gute Voraussetzungen für eine nachhaltige sportliche Entwicklung", erklärte der Trainer. Sein Ziel ist ehrgeizig: Er möchte die bestehende Mannschaft mit weiteren jungen Talenten und erfahrenen Spielern ergänzen und sie als Einheit weiterentwickeln. Nach den intensiven Stationen in Gartenstadt, Altlandsberg und Bruchmühle reizt ihn die Aufgabe, die Entwicklung der zweiten Mannschaft gezielt voranzutreiben. Viele intensive Gespräche im Vorfeld haben seinen positiven Eindruck bestätigt. In Bruchmühle wird man derweil die nächsten Wochen nutzen, um über die Nachfolge auf der Trainerposition zu informieren, während der Fokus dort vorerst auf dem erfolgreichen Abschluss der laufenden Saison liegt.