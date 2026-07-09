SG 47 Bruchmühle: Neuer Trainer bringt viel Erfahrung mit

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Die SG 47 Bruchmühle geht mit personellen Veränderungen in die kommende Spielzeit. Mit Kai Möbius verpflichtet der Verein einen erfahrenen B-Lizenz-Inhaber als neuen Trainer für die erste Herrenmannschaft. Unterstützt wird er dabei von Torsten Donatz als neuem Teammanager, während Andreas Stemmer dem Betreuerstab weiterhin erhalten bleibt.

Für die anstehende Spielzeit in der Ostbrandenburgliga hat die SG 47 Bruchmühle eine wegweisende Personalentscheidung getroffen und freut sich über die Verpflichtung von Kai Möbius als neuem Trainer der ersten Herrenmannschaft. Mit Möbius übernimmt ein Fußballfachmann das Amt, der die Trainer-B-Lizenz besitzt. Bis zur Winterpause der vergangenen Saison stand er als Trainer bei Fortuna Babelsberg in der Verantwortung und betreute die Mannschaft dort sowohl in der Brandenburgliga als auch in der Landesliga Nord. Zuvor konnte er bereits bei mehreren Stationen in Berlin wertvolle Erfahrungen auf der Trainerbank sammeln.

Unterstützung durch einen langjährigen Weggefährten

Der neue Trainer startet seine Aufgabe in Bruchmühle nicht allein, denn auch das weitere Trainerteam der ersten Herrenmannschaft stellt sich neu auf. Torsten Donatz wird künftig die Rolle des Teammanagers übernehmen. Donatz ist ein langjähriger Weggefährte von Kai Möbius und bringt damit ein eingespieltes Vertrauensverhältnis mit in den Verein, um die Strukturen rund um das Team zu verstärken.

Konstanz auf der Betreuerposition

Neben den beiden Neuzugängen setzt der Verein im Kern des Teams auf bewährte Kontinuität. Andreas Stemmer bleibt der Mannschaft auch in der Zukunft als Betreuer erhalten. Durch seine langjährige, enge Verbundenheit zur SG 47 Bruchmühle bildet er eine wichtige Konstante im Vereinsleben und wird auch in der kommenden Saison ein unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft sein.