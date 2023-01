SG 47 Bruchmühle e.V. stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf!

Neuer Sportlicher Leiter bei der SG 47 Bruchmühle e.V..

Der Vorstand des Vereins hat Jörg Ulbrich bis zur kommenden Jahreshauptversammlung zum Sportlichen Leiter ernannt. Auf der Mitgliederversammlung soll Jörg Ulbrich dann für die Übernahme dieses Amtes vorgeschlagen und gewählt werden. Jörg hat in seiner aktiven Trainerlaufbahn hohes Engagement und Kompetenz gezeigt. Der Vorstand schenke Jörg Ulbrich das Vertrauen, sich auf Funktionärsebene weiterzuentwickeln.

Bereits im Frühjahr 2022 hatten wir angekündigt, dass wir uns innerhalb des Vereins spätestens bis zur neuen Jahreshauptversammlung Gedanken über die zukünftige strukturelle Ausrichtung unseres Vereins machen werden. Aufgrund dessen, dass wir fast ein Jahr keine sportliche Leitung hatten und die jetzige sportliche Situation unbefriedigend war und ist, haben wir uns in den letzten Wochen in verschiedenen Gremien zusammengesetzt und uns intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. In den vergangenen Wochen haben wir im sportlichen Bereich erneut viele Gespräche geführt und verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um den sportlich negativen Trend umzukehren.

Wir sehen es im Sinne des Erfolgs für den Verein als sehr wichtig an, dass es an der Zeit ist, einen neuen Impuls im sportlichen Bereich zu setzen.

Bereits vor Weihnachten gab Jörg Ulbrich dem Vereinsvorstand grünes Licht, so dass diese Position des Sportlichen Leiters nun sofort an Jörg Ulbrich übergeben wurde. Mit seinen langjährigen Erfahrungen als Cheftrainer der 1. Männermannschaft sowie als stetiger Ansprechpartner für den Bruchmühler Jugend- und Juniorenbereich möchte er mit dem Verein eine neue Trendwende ein läuten. Somit ist die vakante Position im sportlichen Bereich besetzt.