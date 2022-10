SFV-Verbandstag wählt neues Präsidium - erstmals eine Frau vertreten

Am 8. Oktober 2022 fand der 8. Verbandstag des Sächsischen Fußball-Verbandes in Chemnitz statt. Dabei mussten die Delegierten nicht nur Satzungs- oder Ordnungsänderungen beschließen, sondern auch Personalentscheidungen treffen.

Die 233 Delegierten beim Verbandstag des Sächsischen Fußball-Verbandes haben am Samstag, 8. Oktober 2022, im Stadion an der Gellertstraße ein neues Präsidium für die nächsten vier Jahre gewählt. Hermann Winkler wurde dabei vom Verbandstag als Präsident wiedergewählt. Weiterhin bleiben Jörg Gernhardt, Heiko Petzold und Sven Zschiesche dem SFV-Präsidium erhalten und gehen mit großer Zustimmung des Verbandstags in die neue Wahlperiode. Mit Pertra Frohberg gehört erstmalig eine Frau zum SFV-Präsidium und Volkmar Beier wurde als erfahrener Funktionär (vorher Vorsitzender Spielausschuss) in das Gremium gewählt. Das langjährige Präsidiumsmitglied Christoph Kutschker ist aufgrund beruflicher Veränderungen nicht mehr zur Wahl angetreten und wurde gebührend verabschiedet.

PRÄSIDIUM

Präsident: Hermann Winkler

Vizepräsidentin Recht & Satzungswesen: Petra Frohberg

Vizepräsident Spielbetrieb: Volkmar Beier

Vizepräsident Schiedsrichterwesen & Sportinfrastruktur: Heiko Petzold

Vizepräsident für Soziale Belange: Jörg Gernhardt

Schatzmeister: Sven Zschiesche