SFV bestätigt Staffeleinteilung der Herren für 2026/2027!

Der Fahrplan für das neue Spieljahr im sächsischen Herrenfußball steht! Das Präsidium des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) hat die offiziellen Staffeleinteilungen für die Landesliga (Sachsenliga) sowie die drei sächsischen Landesklassen (West, Nord, Ost) offiziell bestätigt. Damit können die Vereine ab sofort konkret in die Termin- und Spielplanung einsteigen. Der Startschuss für den ersten Spieltag fällt am Wochenende vom 15. und 16. August 2026.
Nach Wochen des Wartens und Rechnens haben die sächsischen Kicker nun Gewissheit, mit welchen Gegnern sie sich in der neuen Saison messen dürfen. Die Einteilungen versprechen jede Menge Brisanz, packende Derbys und eine interessante Mischung aus etablierten Kräften, namhaften Absteigern und hungrigen Aufsteigern.
Hier ist die komplette Übersicht aller sächsischen Spielklassen der Herren im Überblick:
Staffelleiter: Jens Breidel
FC Grimma (A)
Bischofswerdaer FV 08 (A)
SG Taucha 99
FV Dresden 06 Laubegast
SG Handwerk Rabenstein
FC Oberlausitz Neugersdorf
BSG Stahl Riesa
Reichenbacher FC
SC Borea Dresden
SC Freital II
SSV Markranstädt
SV Tapfer 06 Leipzig
Dresdner SC 1898
VfB Schöneck 1912 (N)
FSV 1990 Neusalza-Spremberg (N)
Kickers 94 Markkleeberg (N)
Staffelleiter: Michael Manz
SV Tanne Thalheim (A)
ESV Lok Zwickau
BSC Freiberg
FSV Motor Marienberg
VfB Annaberg 09
SV Merkur 06 Oelsnitz
FC Stollberg
SSV Fortschritt Lichtenstein
Oberlungwitzer SV
SC Syrau 1919
SV Eiche Reichenbrand
SV Blau-Gelb Mülsen
TV Oberfrohna 1862 (N)
SV Neudorf (N)
FSV Treuen (N)
TSV IFA Chemnitz (N)
Staffelleiter: Norbert Hannak
SV Lipsia 93 Eutritzsch (A)
VfB Fortuna Chemnitz (A)
Leipziger SC 1901
SV Panitzsch/Borsdorf 1920
HFC Colditz
SV Naunhof 1920
SV Liebertwolkwitz
BSG Chemie Leipzig II
VfB Zwenkau 02
Radefelder SV 90
SV Lindenau 1848
SG Motor Wilsdruff
SC Hartenfels Torgau 04
ATSV "Frisch Auf" Wurzen (N)
Großenhainer FV 90 (N)
SG Rotation Leipzig 1950 (N)
Staffelleiter: Gerald Socha
VfB Pirna-Copitz 07 (A)
FV Eintracht Niesky
FSV Oderwitz 02
Radeberger SV
Hoyerswerdaer FC
SG Dresden Striesen
Radebeuler BC 08
SG Weixdorf
SV Chemie Dohna
SV Wesenitztal
Post SV Dresden
Bischofswerdaer FV 08 II
SV Aufbau Deutschbaselitz
FSG Wacker 90 Dresden-Leuben (N)
Heidenauer SV (N)
VfB Weißwasser 1909 (N)
Während bei den Herren die Weichen gestellt sind, müssen sich die Teams im Frauen-, Mädchen- sowie im Juniorenbereich noch ein paar Tage gedulden. Das SFV-Präsidium wird diese Staffeleinteilungen in seiner turnusmäßigen Sitzung am kommenden Montag, den 6. Juli 2026, vornehmen. Natürlich erfahrt ihr die Ergebnisse dann sofort bei uns auf FuPa Sachsen!