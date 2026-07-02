 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

SFV bestätigt Staffeleinteilung der Herren für 2026/2027!

Die Einteilung der Sachsenliga und der drei Landesklassen sind fix.

von red · Heute, 08:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Torsten Schwalm

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Landesklasse West
Markranstädt

Der Fahrplan für das neue Spieljahr im sächsischen Herrenfußball steht! Das Präsidium des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) hat die offiziellen Staffeleinteilungen für die Landesliga (Sachsenliga) sowie die drei sächsischen Landesklassen (West, Nord, Ost) offiziell bestätigt. Damit können die Vereine ab sofort konkret in die Termin- und Spielplanung einsteigen. Der Startschuss für den ersten Spieltag fällt am Wochenende vom 15. und 16. August 2026.

Nach Wochen des Wartens und Rechnens haben die sächsischen Kicker nun Gewissheit, mit welchen Gegnern sie sich in der neuen Saison messen dürfen. Die Einteilungen versprechen jede Menge Brisanz, packende Derbys und eine interessante Mischung aus etablierten Kräften, namhaften Absteigern und hungrigen Aufsteigern.

Hier ist die komplette Übersicht aller sächsischen Spielklassen der Herren im Überblick:

🏆 SACHSENLIGA (Landesliga)

Staffelleiter: Jens Breidel

  • FC Grimma (A)

  • Bischofswerdaer FV 08 (A)

  • SG Taucha 99

  • FV Dresden 06 Laubegast

  • SG Handwerk Rabenstein

  • FC Oberlausitz Neugersdorf

  • BSG Stahl Riesa

  • Reichenbacher FC

  • SC Borea Dresden

  • SC Freital II

  • SSV Markranstädt

  • SV Tapfer 06 Leipzig

  • Dresdner SC 1898

  • VfB Schöneck 1912 (N)

  • FSV 1990 Neusalza-Spremberg (N)

  • Kickers 94 Markkleeberg (N)

    • ⚔️ SACHSENKLASSE WEST

    Staffelleiter: Michael Manz

    • SV Tanne Thalheim (A)

    • ESV Lok Zwickau

    • BSC Freiberg

    • FSV Motor Marienberg

    • VfB Annaberg 09

    • SV Merkur 06 Oelsnitz

    • FC Stollberg

    • SSV Fortschritt Lichtenstein

    • Oberlungwitzer SV

    • SC Syrau 1919

    • SV Eiche Reichenbrand

    • SV Blau-Gelb Mülsen

    • TV Oberfrohna 1862 (N)

    • SV Neudorf (N)

    • FSV Treuen (N)

    • TSV IFA Chemnitz (N)

    ⚔️ SACHSENKLASSE NORD

    Staffelleiter: Norbert Hannak

    • SV Lipsia 93 Eutritzsch (A)

    • VfB Fortuna Chemnitz (A)

    • Leipziger SC 1901

    • SV Panitzsch/Borsdorf 1920

    • HFC Colditz

    • SV Naunhof 1920

    • SV Liebertwolkwitz

    • BSG Chemie Leipzig II

    • VfB Zwenkau 02

    • Radefelder SV 90

    • SV Lindenau 1848

    • SG Motor Wilsdruff

    • SC Hartenfels Torgau 04

    • ATSV "Frisch Auf" Wurzen (N)

    • Großenhainer FV 90 (N)

    • SG Rotation Leipzig 1950 (N)

    ⚔️ SACHSENKLASSE OST

    Staffelleiter: Gerald Socha

    • VfB Pirna-Copitz 07 (A)

    • FV Eintracht Niesky

    • FSV Oderwitz 02

    • Radeberger SV

    • Hoyerswerdaer FC

    • SG Dresden Striesen

    • Radebeuler BC 08

    • SG Weixdorf

    • SV Chemie Dohna

    • SV Wesenitztal

    • Post SV Dresden

    • Bischofswerdaer FV 08 II

    • SV Aufbau Deutschbaselitz

    • FSG Wacker 90 Dresden-Leuben (N)

    • Heidenauer SV (N)

    • VfB Weißwasser 1909 (N)

    Frauen, Mädchen und Junioren folgen am 6. Juli

    Während bei den Herren die Weichen gestellt sind, müssen sich die Teams im Frauen-, Mädchen- sowie im Juniorenbereich noch ein paar Tage gedulden. Das SFV-Präsidium wird diese Staffeleinteilungen in seiner turnusmäßigen Sitzung am kommenden Montag, den 6. Juli 2026, vornehmen. Natürlich erfahrt ihr die Ergebnisse dann sofort bei uns auf FuPa Sachsen!