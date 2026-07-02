SFV bestätigt Staffeleinteilung der Herren für 2026/2027!

– Foto: Torsten Schwalm

Der Fahrplan für das neue Spieljahr im sächsischen Herrenfußball steht! Das Präsidium des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) hat die offiziellen Staffeleinteilungen für die Landesliga (Sachsenliga) sowie die drei sächsischen Landesklassen (West, Nord, Ost) offiziell bestätigt. Damit können die Vereine ab sofort konkret in die Termin- und Spielplanung einsteigen. Der Startschuss für den ersten Spieltag fällt am Wochenende vom 15. und 16. August 2026.

Nach Wochen des Wartens und Rechnens haben die sächsischen Kicker nun Gewissheit, mit welchen Gegnern sie sich in der neuen Saison messen dürfen. Die Einteilungen versprechen jede Menge Brisanz, packende Derbys und eine interessante Mischung aus etablierten Kräften, namhaften Absteigern und hungrigen Aufsteigern.

Hier ist die komplette Übersicht aller sächsischen Spielklassen der Herren im Überblick: