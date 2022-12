SFS überwintern auf Platz 6!

Schwefingen überwintert auf dem sechsten Tabellenplatz! Für einen krönenden Abschluss, des sportlich sehr guten Jahres 2022, konnte die erste Herren am vergangenen Sonntag sorgen. Dank einem 6:1 Heimsieg über den ASC Wielen überwintert man auf einem sehr guten sechsten Platz. Bei eisiger Kälte, nahe dem Gefrierpunkt, fand das letzte Spiel auf einem für diese Jahreszeit hervorragenden Geläuf statt. Die guten Bedingungen nutzten die Hausherren aus, um über viel Ballbesitz das Spiel zu gestalten. In der ersten Halbzeit konnte man durch Tore von Alex Kuhl, Marius Vieler und Patrick Vehring in Führung gehen. In Halbzeit zwei kam Wielen dann mit viel Schwung aus der Kabine und pochte auf einen schnellen Treffer. Dies gelang den Gästen zunächst nicht. Also zumindest nicht auf der richtigen Seite. Ein Eigentor erhöhte die Führung auf 4:0. Anschließend konnte Wielen dann auch das Schwefinger Tor treffen. Zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unverdient. Am Ende waren es aber erneut die Schwefinger, die die Tore schossen. Alex Kuhl und der eingewechselte Justin Uso zum 6:1 Endstand. Auch bei diesen kalten Bedingungen waren wieder zahlreiche Fans am Spielfeldrand und unterstützten die Mannschaft lautstark.