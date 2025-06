SFN Vechta verzeichnet drei Abgänge

Als Aufsteiger hatte SFN Vechta eine enorm strapazierende Saison in der Landesliga Weser-Ems zu gehen, konnte aber am Ende den Klassenerhalt eintüten und somit die Feierlichkeiten starten. Nun verkündete der Verein allerdings eher unerfreuliche Nachrichten und verabschiedete drei Spieler..

Außerdem wird Jan-Hendrik Korte nicht mehr das Tor der Niedersachsen hüten. Der 31-Jährige verlässt Vechta nach acht Jahren und wird zu BW Langförden gehen. Insgesamt kam Korte auf vier Spiele für die erste Herren. In der laufenden Saison kam nur ein Spiel in der Kreisliga-Reserve hinzu. Der Keeper wird dem Verein allerdings erhalten bleiben und weiterhin als Torwart-Trainer der A-Jugend fungieren.

Zum einen wird Alex Prundeanu nicht mehr am Bergkeller spielen. Der offensive Mittelfeldspieler kam vor der abgelaufenen Saison vom Ahlhorner SV, stand allerdings nur zwei mal für Vechta auf dem Feld, wobei er einmal traf. Hinzu kamen neun Einsätze in der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, wobei Prundeanu drei Mal netzen konnte.

Der Dritte im Bunde ist der 26-jährige Innenverteidiger Alejo Sanchez Romero, der vor der Saison aus der vierten Liga in Spanien nach Vechta kam. Der Argentinier entwickelte sich direkt zum absoluten Stammspieler und traf in 21 Partien sogar vier Mal, wobei er 20 Mal in der Startelf stand. Sanchez Romero wird sich Atlas Delmenhorst anschließen und somit in die Oberliga wechseln..