SFN Vechta verpflichtet neuen Innenverteidiger von BW Lohne

Der Landesligist SFN Vechta vermeldete zuletzt einige Vertragsverlängerungen für die kommende Saison. Nun wurde via Instagram auch ein Neuzugang präsentiert, der den abstiegsbedrohten Sportclub sofort zur Verfügung steht.

Denn vom Nachbarn BW Lohne wird Demhat Al Bagari zum Landesligisten stoßen. Der 19-Jährige lief in Lohne für die U19 in der A-Junioren-Niederrsachsenliga auf und half in der Qualirunde dabei, die beste Defensive der Liga zu stellen. Lohne gewann neun von zehn Partien und kassierte nur elf Gegentore.

Nun geht der zweikampfstarke Innenverteidiger den Schritt zu SFN Vechta und damit in den Seniorenbereich. Beim Landesligisten will er, abgesehen von seiner Zweikampfstärke, auch mit Übersicht und Präsenz auf dem Platz glänzen.