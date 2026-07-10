SFN Vechta trägt drei Testspiele beim SV Fortuna Einen aus

– Foto: Detlev Drobeck

Der SFN Vechta wird drei Testspiele der Sommervorbereitung nicht im heimischen Stadion am Bergkeller austragen. Aufgrund verspätet gestarteter Rasenpflegearbeiten weicht der Bezirksligist für drei Partien zum SV Fortuna Einen aus.

Hintergrund ist das 105-jährige Vereinsbestehen des SFN Vechta. Durch die Feierlichkeiten konnten die Arbeiten am Rasen erst mit Verzögerung beginnen, sodass das Stadion für die anstehenden Testspiele nicht zur Verfügung steht.

In Einen trifft der SFN am 15. Juli (19.00 Uhr) zunächst auf den Landesligisten BV Garrel. Es folgt am 18. Juli (16.00 Uhr) das Duell mit Kreisligist BV Essen, ehe am 21. Juli (19.00 Uhr) der zweite Vergleich mit einem Landesligisten gegen den TV Dinklage ansteht.