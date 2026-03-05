SFN Vechta schlägt doppelt zu: Hülseberg kommt, Lovro verlängert Mittelfeldmotor wechselt aus Neuenkirchen – Führungsspieler übernimmt zusätzlich Rolle im Trainerteam. von Redaktion · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

Der SFN Vechta treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Jan Hülseberg verpflichtet der Verein einen torgefährlichen zentralen Mittelfeldspieler vom TV Neuenkirchen. Gleichzeitig bleibt Lovro dem Team erhalten – und übernimmt künftig zusätzlich Verantwortung als Co-Trainer.

Der SFN Vechta kann für die Saison 2026/27 einen hochkarätigen Neuzugang präsentieren: Jan Hülseberg wird künftig das zentrale Mittelfeld verstärken. Der 26-Jährige wechselt vom TV Neuenkirchen, wo er zuletzt als Kapitän und absoluter Leistungsträger eine tragende Rolle spielte. Hülseberg gilt als torgefährlicher Mittelfeldspieler und hat sich in den vergangenen Jahren im Landkreis Diepholz einen hervorragenden Namen gemacht. Mehrfach wurde er von den Trainern der Liga in die „Elf der Saison“ gewählt, einmal erhielt er sogar die Auszeichnung „Spieler der Saison“.

Für den SFN war der Transfer früh ein klares Ziel. Sportlicher Leiter Tobias Thal erklärt: „Jan war unsere absolute Wunschlösung, wir waren sehr früh mit ihm in sehr guten Gesprächen. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und wir Jan künftig in unseren Farben sehen werden. Wir haben keine Zweifel, dass Jan hervorragend zu unserer Mannschaft und zu unserem Verein passt!“ Auch der Neuzugang selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Jetzt will ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen!“