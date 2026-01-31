SFN Vechta bindet die nächsten drei Spieler!

– Foto: Detlev Drobeck

Der Landesligist SFN Vechta verkündete via Instagram, dass die nächsten drei Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Darunter ein Spieler, dessen Verpflichtung gerade frisch verkündet wurde..

Zum einen gab Simon Cocco seine Zusage für die kommende Saison. Der 26-Jährige spielt bereits seit 18/19 für Vechta und kommt seither auf 67 Einsätze in der Bezirksliga, in denen er elf Mal traf. Dazu kommen 35 Spiele in der Landesliga. In der laufenden Saison stand Cocco elf Mal auf dem Platz und startete in allen seiner Elf Partien.

Der zweite im Bunde ist Marvin Schulze. Der Ersatzkeeper geht in seine dritte Saison in Vechta, stand allerdings in der laufenden Saison noch kein Mal zwischen den Pfosten. Außerdem bleibt Neuzugang Demhat Al Bagari auch in der kommenden Saison beim Sportclub. Der 19-Jährige ist ab sofort beim Landesligisten dabei und auch noch in der A-Jugend spielberechtigt.