Archiv – Foto: Olaf Kapell

SFC Veritas bestätigt Trainerentscheidung

Nach Trennung von Patrick Rossa haben die Spandauer eine Lösung gefunden

Bezirksligist Spandauer FC Veritas (Staffel 2) präsentiert einen Interimsstrainer

Abdul Aziz Fakhro wird Interimstrainer beim Dritten der Bezirksliga-Staffel 2. Der 35-jährige löst Patrick Rossa ab (Bericht hier) . Das bestätigt Vorstandsmitglied Mehmet Aydin gegenüber FuPa Berlin. Fakhro war bisher aktiver Spieler bei den Spandauern. Kommt zu zwei Einsätzen in der laufenden Saison. Seine Stationen als Spieler heissen Wilmersdorf, Veritas, Hertha BSC III, Tebe II und Brandenburg 03. Veritas ist seine erste Trainerstation.

So lief das letzte Spiel für Veritas in der Bezirksliga

Gestern, 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
2
4

Veritas startet furios: Früh trifft Ghasemi-Nobakht, kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhen Aydin und Uslucan auf 0:3. Weber bringt Concordia noch einmal ins Spiel, doch Dzeladin stellt den alten Abstand her. Ulm betreibt kurz vor Schluss Ergebniskosmetik. Veritas bleibt als Dritter oben dran.

Hier Infos über Abdul Aziz Fakhro

Daten, Infos und News vom Spandauer FC Veritas hier

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2

