SFC Veritas bestätigt Trainerentscheidung

Bezirksligist Spandauer FC Veritas (Staffel 2) präsentiert einen Interimsstrainer
So lief das letzte Spiel für Veritas in der Bezirksliga
Veritas startet furios: Früh trifft Ghasemi-Nobakht, kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhen Aydin und Uslucan auf 0:3. Weber bringt Concordia noch einmal ins Spiel, doch Dzeladin stellt den alten Abstand her. Ulm betreibt kurz vor Schluss Ergebniskosmetik. Veritas bleibt als Dritter oben dran.
Hier Infos über Abdul Aziz Fakhro
Daten, Infos und News vom Spandauer FC Veritas hier
___________________________________________________________________________________________________
Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!