Ligabericht
Ben Parson (li., hier gegen Biebrichs Maurice Pinger) und die SF/BG Marburglinks treten zum sportlichen Jahresabschluss beim TSV Steinbach II an. © Jens Schmidt
Ben Parson (li., hier gegen Biebrichs Maurice Pinger) und die SF/BG Marburglinks treten zum sportlichen Jahresabschluss beim TSV Steinbach II an. © Jens Schmidt

SF/BG und Bauerbach wollen zum Schluss auswärts punkten

Teaser VL MITTE & GL GI/MR: +++ Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg und Gruppenligist SV Bauerbach gehen zum Saison-Kehraus auswärts noch einmal auf Punktejagd +++

Marburg. Am Mittwoch schließen Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg und Gruppenligavertreter SV Bauerbach mit ihren vorverlegten Nachholspielen jeweils das sportliche Kalenderjahr 2025 ab. Die Marburger gastieren um 19 Uhr beim TSV Steinbach II und Bauerbach tritt eine halbe Stunde früher in Niedergirmes bei der SG Naunheim/Niedergirmes an.

