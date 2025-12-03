SF/BG und Bauerbach wollen zum Schluss auswärts punkten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Am Mittwoch schließen Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg und Gruppenligavertreter SV Bauerbach mit ihren vorverlegten Nachholspielen jeweils das sportliche Kalenderjahr 2025 ab. Die Marburger gastieren um 19 Uhr beim TSV Steinbach II und Bauerbach tritt eine halbe Stunde früher in Niedergirmes bei der SG Naunheim/Niedergirmes an.