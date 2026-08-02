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Ligabericht
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SF/BG Marburg zu grün beim Saisonauftakt gegen Zeilsheim
Teaser VL MITTE: +++ SF/BG Marburg verliert gegen den SV Zeilsheim mit 0:2. Beim Debüt des neuen Trainers Jens Borawski ist die Hypothek einer schwachen ersten Halbzeit zu groß +++
MARBURG. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hat den Saisonauftakt vor eigenem Publikum vergeigt. Gegen den SV Zeilsheim unterlagen die Blau-Gelben trotz einer Steigerung nach dem Seitenwechsel mit 0:2 (0:1).