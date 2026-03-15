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Ligabericht
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SF/BG Marburg zittern sich zu Kovacevics erstem „zu Null“
Teaser VL MITTE: +++ Die SF/BG Marburg erkämpfen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Trotz schwacher Bilanz der Gäste wurde es eng, aber ein Tor von Gehrmann sicherte den knappen Erfolg gegen Okriftel +++
MARBURG. Die SF/BG Marburg haben sich im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga weiter Luft verschafft. Die Kombinierten werden daheim gegen Kellerkind Germania Okriftel mit einem 1:0 (1:0)-Sieg ihrer Favoritenrolle gerecht, wobei die 90 Minuten einem Zitterspiel glichen.