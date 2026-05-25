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Ligabericht
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SF/BG Marburg wollen jetzt auch noch TuS Hornau ärgern
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte sorgen die SF/BG Marburg um Erfolgscoach „Vladi“ Kovacevic für den Abstieg des VfR Limburg. Und können noch einmal das Zünglein an der Waage sein +++
Marburg. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg bleibt in Topform: Im finalen Saison-Heimspiel gegen Neuling VfR Limburg gewannen die Blau-Gelben ihr fünftes der vergangenen sechs Spiele vor eigenem Anhang mit 4:1 (2:1). Und sie schickten die Limburger gleichzeitig zurück in die Gruppenliga Wiesbaden.