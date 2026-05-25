SF/BG Marburg wollen jetzt auch noch TuS Hornau ärgern Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte sorgen die SF/BG Marburg um Erfolgscoach „Vladi“ Kovacevic für den Abstieg des VfR Limburg. Und können noch einmal das Zünglein an der Waage sein +++ von Redaktion · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Auch dank der beiden Treffer von Niko Gehrmann (r.) gestalten die SF/BG Marburg ihren letzten Heimauftritt der Saison in der Fußball-Verbandsliga Mitte erfolgreich und schlagen den VfR Limburg mit 4:1. (Archivbild) © Jens Schmidt

Marburg. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg bleibt in Topform: Im finalen Saison-Heimspiel gegen Neuling VfR Limburg gewannen die Blau-Gelben ihr fünftes der vergangenen sechs Spiele vor eigenem Anhang mit 4:1 (2:1). Und sie schickten die Limburger gleichzeitig zurück in die Gruppenliga Wiesbaden.