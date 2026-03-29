 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

SF/BG Marburg weiter im Flow, Hardt hadert mit Referee

Teaser VL MITTE: +++ Vor frühlingshaftem Himmel triumphiert SF/BG Marburg erneut. Für Burgs Steffen Trainer Hardt hinterlassen umstrittene Schiedsrichterpfiffe einen bitteren Beigeschmack +++

von Redaktion · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Steffen Hardt erteilte nach dem 1:4 in Marburg seltene Schiedsrichter-Schelte (Archivfoto) © Jens Schmidt
Steffen Hardt erteilte nach dem 1:4 in Marburg seltene Schiedsrichter-Schelte (Archivfoto) © Jens Schmidt

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Marburg. Blauer Himmel, milde Temperaturen und großes Kino vor toller Kulisse: Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg und der SSC Juno Burg haben auf dem Kunstrasenplatz allerbeste Fußballkost serviert - und dass, obwohl bei den Gastgebern Mittelfeldstratege Clemens Haberzettl wegen eines Bandscheibenvorfalls fehlte und auch bei den Herbornern sieben Akteure ausfielen. Letztlich siegten die Gastgeber 4:1.

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