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SF/BG Marburg verpassen Geschenk für ihren Trainer
Teaser VL MITTE: +++ Partycrasher FC Ederbergland! Am Geburtstag von Trainer Kovacevic geben die SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga einen Punkt noch aus der Hand. Schuld ist die Nachspielzeit +++
Battenberg. Einen sicher geglaubten Punkt hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg in der Schlussphase der Partie beim FC Ederbergland noch hergeschenkt. In der Nachspielzeit kassierten die Unistädter nach 1:0-Pausenführung noch zwei Treffer zum 3:1-Endstand für den FCE.