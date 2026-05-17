 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

SF/BG Marburg verpassen Geschenk für ihren Trainer

Teaser VL MITTE: +++ Partycrasher FC Ederbergland! Am Geburtstag von Trainer Kovacevic geben die SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga einen Punkt noch aus der Hand. Schuld ist die Nachspielzeit +++

von Redaktion · Heute, 21:08 Uhr · 0 Leser
Bringen beim FC Ederbergland den schon sicher geglaubten Punkt nicht in trockene Tücher: Ben Parson und Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg, die am Ende noch 1:3 verlieren. (Archivbild) © Jens Schmidt
Bringen beim FC Ederbergland den schon sicher geglaubten Punkt nicht in trockene Tücher: Ben Parson und Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg, die am Ende noch 1:3 verlieren. (Archivbild) © Jens Schmidt

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Battenberg. Einen sicher geglaubten Punkt hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg in der Schlussphase der Partie beim FC Ederbergland noch hergeschenkt. In der Nachspielzeit kassierten die Unistädter nach 1:0-Pausenführung noch zwei Treffer zum 3:1-Endstand für den FCE.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.