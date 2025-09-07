Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SF/BG Marburg unterliegen Primus Walluf nach großem Kampf
Teaser VL MITTE: +++ Die Kombinierten aus Marburg verliert trotz starker Vorstellung 3:4. Niko Gehrmanns frühes Tor hält nicht lange, Julius Buff sorgt später mit einem Traumtor für die Entscheidung +++
MARBURG. Alles probiert hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg vor eigenem Anhang gegen Ligaprimus SG Walluf. Am Ende reichte es nicht, um die insgesamt leistungsgerechte 3:4 (1:2)-Niederlage zu verhindern. Und um den Aufschwung in weitere Punkte zu kleiden.