Ligabericht
Nils Klug (r., hier gegen Steinbachs Kim Bellinghausen) brachte die SF/BG Marburg nach der Pause zurück ins spektakuläre Duell mit Walluf. © Jens Schmidt
SF/BG Marburg unterliegen Primus Walluf nach großem Kampf

Teaser VL MITTE: +++ Die Kombinierten aus Marburg verliert trotz starker Vorstellung 3:4. Niko Gehrmanns frühes Tor hält nicht lange, Julius Buff sorgt später mit einem Traumtor für die Entscheidung +++

VL Hessen Mitte
SF/BG Marburg
SG Walluf

MARBURG. Alles probiert hat Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg vor eigenem Anhang gegen Ligaprimus SG Walluf. Am Ende reichte es nicht, um die insgesamt leistungsgerechte 3:4 (1:2)-Niederlage zu verhindern. Und um den Aufschwung in weitere Punkte zu kleiden.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

