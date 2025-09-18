SF/BG Marburg und Trainer trennen sich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg und sein Cheftrainer Daniel Vier gehen ab sofort getrennte Wege. Vier war erst seit 1. Juli Coach am Zwetschenweg und schaffte mit seinem Team in acht Spielen lediglich zwei Siege. Interimsweise übernimmt sein Co-Trainer Jan Budzinski bis ein Nachfolger gefunden ist.