SF/BG Marburg und Trainer trennen sich

Marburg. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg und sein Cheftrainer Daniel Vier gehen ab sofort getrennte Wege. Vier war erst seit 1. Juli Coach am Zwetschenweg und schaffte mit seinem Team in acht Spielen lediglich zwei Siege. Interimsweise übernimmt sein Co-Trainer Jan Budzinski bis ein Nachfolger gefunden ist.