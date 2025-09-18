 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligabericht
Daniel Vier hat sich als Trainer bei Fußball-Verbandsligist Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg verabschiedet. © Jens Schmidt
Daniel Vier hat sich als Trainer bei Fußball-Verbandsligist Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg verabschiedet. © Jens Schmidt

SF/BG Marburg und Trainer trennen sich

Teaser VL MITTE: +++ Nach nur acht Spielen ist das Kapitel Vier beim Verbandsligisten vom Marburger Zwetschenweg schon wieder beendet +++

Marburg. Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg und sein Cheftrainer Daniel Vier gehen ab sofort getrennte Wege. Vier war erst seit 1. Juli Coach am Zwetschenweg und schaffte mit seinem Team in acht Spielen lediglich zwei Siege. Interimsweise übernimmt sein Co-Trainer Jan Budzinski bis ein Nachfolger gefunden ist.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

