Ligabericht
Jannik Lehnert rettete mit seinem Tor tief in der Nachspielzeit dem FV Breidenbach im Kreisderby bei den SF/Blau-Gelb Marburg (rechts Kapitän Clemens Haberzettl) einen Punkt. © Jens Schmidt
SF/BG Marburg und FV Breidenbach liefern ein Spektakel

Teaser VL MITTE: +++ Unglaubliche zehn Tore sehen die Zuschauer im Derby der Fußball-Verbandsliga Mitte. Was sich zwischen den SF/BG Marburg und dem FV Breidenbach zugetragen hat +++

Marburg. Derby-Time, eine fantastische Flutlicht-Atmosphäre, ein ultimativer Krisen-Gipfel, frühlingshaftes Oktober-Herbstwetter und, wem das noch nicht reicht: Ein Treffen mit und unter guten Freunden. Gut vier Stunden vor dem „Tag der Deutschen Einheit“ lieferten sich die SF/BG Marburg und der FV Breidenbach im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Mitte ein Spektakel. Die Partie endete nach einem hochdramatischen Spielverlauf 5:5 (2:2). Breidenbach bleibt Schlusslicht, das Heimteam ist Drittletzter.

