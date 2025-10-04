SF/BG Marburg und FV Breidenbach liefern ein Spektakel

Marburg. Derby-Time, eine fantastische Flutlicht-Atmosphäre, ein ultimativer Krisen-Gipfel, frühlingshaftes Oktober-Herbstwetter und, wem das noch nicht reicht: Ein Treffen mit und unter guten Freunden. Gut vier Stunden vor dem „Tag der Deutschen Einheit“ lieferten sich die SF/BG Marburg und der FV Breidenbach im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Mitte ein Spektakel. Die Partie endete nach einem hochdramatischen Spielverlauf 5:5 (2:2). Breidenbach bleibt Schlusslicht, das Heimteam ist Drittletzter.