SF/BG Marburg und FV Breidenbach liefern ein Spektakel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Derby-Time, eine fantastische Flutlicht-Atmosphäre, ein ultimativer Krisen-Gipfel, frühlingshaftes Oktober-Herbstwetter und, wem das noch nicht reicht: Ein Treffen mit und unter guten Freunden. Gut vier Stunden vor dem „Tag der Deutschen Einheit“ lieferten sich die SF/BG Marburg und der FV Breidenbach im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga Mitte ein Spektakel. Die Partie endete nach einem hochdramatischen Spielverlauf 5:5 (2:2). Breidenbach bleibt Schlusslicht, das Heimteam ist Drittletzter.